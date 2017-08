Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während der Goldpreis auf USD-Basis in diesem Jahr bisher um gut 100 USD zulegen konnte, hat das Edelmetall heimischen EUR-Investoren im bisherigen Jahresverlauf 2017 noch keine Freude bereiten können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch lohne sich derzeit der Blick auf den Chartverlauf in EUR. Zuletzt habe das Edelmetall hier eine sehr massive Haltezone ausgelotet. Gemeint sei die Bastion aus den horizontalen Unterstützungen zwischen 1.074 EUR und 1.056 EUR, der 50%-Korrektur des Hausseimpulses von Dezember 2013 bis Juli 2016 (1.056 EUR) sowie dem Haussetrend seit Ende 2013 (akt. ebenfalls bei 1.056 EUR). Abgerundet werde die auf dem beschriebenen Niveau entstehende Kumulationszone durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 1.052 EUR). Mit anderen Worten: Die Bedeutung des beschriebenen Unterstützungsbündels könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Zur Risikobegrenzung stehe Investoren somit ein charttechnisch sehr sinnvolles Absicherungslevel zur Verfügung. Halte die Bastion, dürfte das Edelmetall perspektivisch wieder Kurs auf die letzten Verlaufshochs vom April 2017 bzw. Juli 2016 bei 1.215/46 EUR nehmen. (24.08.2017/ac/a/m)





