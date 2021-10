Trotz des missglückten Starts in diesem Jahr befinde sich Gold immer noch in einem anhaltenden Bullenmarkt, wie McGlone betont habe. "Gold befindet sich, wie auch die Treasury-Preise, in einem anhaltenden Bullenmarkt, und eine Korrektur innerhalb dieses Trends verbessert seinen relativen Wert", habe er gesagt. Die Frage sei, Gold seinen maximalen Verachtungsgrad erreicht habe? Dies scheine die psychologische Marke zu sein, die es durchbrechen müsse, bevor es seine Rally fortsetzen könne.



Bislang habe das gelbe Metall ein enttäuschendes Jahr hinter sich und trotz Inflations- und Schuldenängsten keine neuen Käufer anlocken können. Seit Jahresbeginn habe der Goldpreis mehr als sieben Prozent verloren, nachdem er mehrfach die Marke von 1.800 Dollar je Unze unterschritten habe.



Das Haupthindernis für Gold sei der starke US-Aktienmarkt, so McGlone. "Die Nemesis des Metalls - der US-Aktienmarkt - hat seit dem Tiefststand im Jahr 2020 keinen nennenswerten Rückschlag erlitten. Wenn Aktien in eine nachhaltigere Wackelphase eintreten, sehen wir Gold, Staatsanleihen und Bitcoin als Top-Anwärter auf eine Outperformance", habe er geschrieben. "Es ist die Frage, ob Gold das Niveau der maximalen Verachtung erreicht hat, was wahrscheinlich Nahe ist."



Gold sei in der Vergangenheit häufig ein reines Sentiment-Play gewesen. Je negativer das Sentiment, umso näher sei der Boden gewesen. Allerdings sei Gold jüngst beim Versuch nach oben zu klettern, erneut an einer wichtigen Marke gescheitert. Daher würden die charttechnischen Ampeln zunächst auf Rot bleiben. (11.10.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) pendelt zum Auftakt in die neue Woche um den Vorwochenschluss, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Da heute in Kanada Feiertag sei, werde das Handelsvolumen insbesondere bei den Junior-Goldaktien eher gering sein, die Bewegungen damit etwas willkürlicher. Noch stünden wichtige Widerstände einem Goldpreisanstieg im Weg. Doch Bloomberg Intelligence glaube, dass das Allzeithoch bei Gold schneller erreicht werden könne, als manch einer denke.