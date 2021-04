1. Eine Korrektur an den Finanzmärkten könnte dem Goldpreis wieder Auftrieb geben und binnen sechs bis zwölf Monaten auf ein neues Allzeithoch treiben. "Das wird meiner Meinung nach immer wahrscheinlicher, wenn man bedenkt, wie sehr sich die Märkte ausdehnen", sage Peter Grosskopf.



2. Es könnte eine größere Korrektur bei den Zinsen (Anmerkung der Redaktion: gemeint seien die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen, nicht etwa der Notenbankzins.) Auch das sei nach Ansicht von Grosskopf überfällig, da wir jetzt ein Überschießen nach oben gesehen hätten.



3. "Es könnte zu einer Enttäuschung auf der wirtschaftlichen Seite kommen, weil das Wirtschaftswachstum angesichts von Covid 19 und anderen Schwierigkeiten länger benötigt, um sich zu entfalten", sage Peter Grosskopf.



Gold sei nach dieser schier endlosen Korrektur seit August sicher reif für eine neue Rallye. Alleine ein Auslöser scheine zu fehlen. Eine Entspannung bei den Renditen erscheine tatsächlich nur eine Frage der Zeit - sei es, weil die Renditen auf "natürlichem Weg" zurückkommen oder sei es, weil die US-Notenbank FED damit beginnen müsse, verstärkt langlaufenden US-Staatsanleihen aufzukaufen. Sicher, auch eine Korrektur der Aktienmärkte scheine überfällig. Doch einen Bullenmarkt sollte man nicht unterschätzen. Zudem sei die negative Korrelation zwischen Aktienmärkten und Gold nicht so hoch, wie gemeinhin angenommen werde. Ein Rücksetzer bei den Renditen erscheine die wahrscheinlichste Variante. Oder oben ein Überschießen der Inflation, die von Peter Grosskopf nicht erwähnt worden sei. (14.04.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) gestern einen schönen Turnaround auf das Parkett gezaubert hat, präsentiert sich das Edelmetall am frühen Nachmittag lethargisch, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die Notierung pendle um den Schlusskurs des Vortages. Charttechnisch bleibe der Bereich zwischen 1.750 und 1.760 Dollar eine harte Nuss für die Bullen, die zunächst geknackt werden müsse, bevor wieder etwas mehr Luft nach oben entstehe. Doch Peter Grosskopf, CEO von Sprott Inc, sehe den Goldpreis auf dem Weg in Richtung neuer Allzeithochs. Dazu müsse seiner Ansicht nach nur eines der folgenden drei Ereignisse eintreten.