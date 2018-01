Das britische Pharmaunternehmen AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) habe am Freitag mehr als 2% gewonnen nachdem ein Analyst die Aktie hochgestuft habe.



Das US-Technologieunternehmen Ultra Clean Holdings (ISIN: US90385V1070, WKN: A0B9LA, Ticker-Symbol: UCE) habe nach einer Index-Aufnahme mehr als 9% zulegen können.



Diese Woche würden am Donnerstag Quartalszahlen von Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON) in den USA erwartet. (02.01.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Ein starkes Aktienjahr ging in der letzten Handelswoche 2017 vergleichsweise ruhig zu Ende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die US-Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) habe in einem Dokument an die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC am Freitag bekannt gegeben, dass im vierten Quartal ein Gewinnrückgang von USD 5 Mrd. erwartet werde. 2/3 davon seien auf die Repatriierungssteuer zurückzuführen. Die Aktie habe mit einem Minus von 0,68% leicht nachgegeben.