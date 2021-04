Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (14.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Goldman Sachs habe am Mittwoch vor der Eröffnungsglocke top Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Sowohl die Erträge als auch der Gewinn hätten deutlich über den Erwartungen der Analysten gelegen. Bereits in den vergangenen beiden Quartalen habe die US-Investmentbank die Prognosen förmlich pulverisiert. Vorbörslich liege die Goldman-Aktie solide im Plus.Konkret: Beim Gewinn je Aktie seien 18,60 Dollar pro Aktie ausgewiesen worden. Die Analysten hätten im Schnitt lediglich 10,22 pro Anteilsschein erwartet.Auch die Erträge habe Goldman deutlich steigern und damit auch die Schätzungen der Experten ad adsurdum führen können. Statt der prognostizierten 12,6 Milliarden Dollar habe das US-Geldhaus satte 17,7 Milliarden Dollar ausgewiesen.Vor allem das Investment-Banking sei ein Gewinntreiber gewesen. Hier seien die Erträge um 73 Prozent auf 3,77 Milliarden Dollar geklettert. Rekordemissionen von Blankoscheck-Gesellschaften, bekannt als SPACs, hätten dabei eine große Rolle gespielt.Darüber hinaus sei das Geschäft mit Vermögensverwaltungen gut gelaufen: Hier seien die Erträge auf 4,61 Milliarden Dollar gestiegen, verglichen mit einem Minus von 96 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Umsatz im Wealth Management habe sich um 16 Prozent auf 1,74 Milliarden Dollar verbessert.Die Goldman-Aktie, die in diesem Jahr bereits um 24 Prozent gestiegen sei, notiere vorbörslich mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 333 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch von 356,83 Dollar, das am 18. März markiert worden sei, liege damit in Reichweite.Nachdem J.P. Morgan ordentlich vorgelegt habe, lasse sich auch Goldman Sachs nicht lumpen. Die US-Investmentbank habe der Anlegergemeinde fantastische Zahlen präsentiert. Und die Aussichten für die US-Wirtschaft würden sich immer weiter aufhellen. Kurzum: Die Aktie habe weiteres Potenzial, da auch das Chartbild positiv aussehe.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2021)