Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (10.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Jetzt ziehe auch Goldman Sachs die Reißleine. Als die bislang bedeutendste US-Bank habe das Unternehmen am Donnerstag angekündigt, sich aufgrund von Moskaus Einmarsch in der Ukraine aus Russland zurückzuziehen. Goldman sei seit 1998 in dem Land aktiv. Der Schritt werde aber voraussichtlich Monate dauern.Anders als andere westliche Konzerne wie beispielsweise Apple sei es Goldman Sachs als in Russland regulierte Bank nicht möglich, kurzfristig die Geschäfte vor Ort einzustellen. Die Financial Times berichte unter Berufung auf Experten, dass ein solcher Schritt sich bis zu einem Jahr hinziehen könne.In einem Statement der Bank vom Donnerstag heiße es, man konzentriere sich darauf, die Kunden auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, bereits bestehende Verpflichtungen auf dem Markt zu verwalten oder zu beenden.Obwohl Goldman Sachs bereits seit 24 Jahren in vor Ort aktiv sei, sei das Russland-Exposure im Vergleich zu anderen Großbanken überschaubar. Laut Angaben von Ende Februar habe das Kreditrisiko der Bank in Russland im Dezember bei 650 Millionen Dollar gelegen. Das gesamte Marktrisiko habe sich auf 414 Millionen Dollar beziffert.Trotz des angeschlagenen Chartbilds bleibt die Aktie für den "Aktionär" ein Basisinvestment im Finanzsektor, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 10.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link