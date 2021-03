Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

287,45 EUR +0,79% (11.03.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

342,52 USD +0,15% (11.03.2021, 19:39)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (11.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Das Papier der US-Investmentbank habe seit Oktober fast 80% zugelegt. Maydorn halte diesen starken Kursanstieg für überzogen. Goldman Sachs profitiere zwar v.a. vom deutlich gestiegenen Interesse an Aktien und auch das Zinsniveau habe dem Finanzinstut habe der Bank in die Karten gespielt. Er würde trotzdem auf dem aktuellen Bewertungsniveau bei Goldman Sachs nicht mehr einsteigen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.03.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:286,50 EUR -0,12% (11.03.2021, 19:52)