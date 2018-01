NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

260,55 USD +1,73% (22.01.2018, 21:37)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (23.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von Martin Peter, Investmentanalyst von der LBBW:Martin Peter, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der US-Großbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS).Goldman Sachs (GS) weise für Q4 ein EBT von 3,1 Mrd. USD aus (-8,5% yoy; +4,4% ggü. Q3), das gut den Analystenerwartungen entsprochen habe (LBBWe: 2,9 Mrd. USD). Die Einmalbelastung aus der überraschend noch im Dezember in Kraft getretenen US-Steuerreform habe zwei Komponenten: 1.) 3,3 Mrd. USD Steueraufwand für die fiktive Rückführung nicht überwiesener Auslandsgewinne von Konzerntöchtern ("Repatriation toll tax") und 2.) 1,1 Mrd. USD GuV-wirksame Abschreibung von latenten Steueransprüchen (DTA). In der Analystenkonferenz habe der CFO rund 70 BP als einmaligen Belastungseffekt der Steuerreform auf die CET1-Quote (von insgesamt -100 BP ggü. Q3-17 auf 10,7%) genannt.Peter erhöhe seine EPS 2018-Prognose um 4,7% auf 21,20 USD - Grund sei die gesenkte Konzern-Steuerquote (LBBWe: 23,9% statt 26,4%; GS-Indikation: "ca. 24%"). Eingerechnet habe der Analyst dabei, dass GS sein von der Aufsicht genehmigtes Aktienrückkaufvolumen von 8,7 Mrd. USD bis Mitte 2018 (davon knapp 3,8 Mrd. USD in H2-17) nur zu ca. 60% ausnutze, um die CET1-Quote wieder denen der Wettbewerber anzunähern. Die Analystenprognose für das Konzern-EBT 2018 bleibe bei gut 11 Mrd. USD unverändert. Bei den Gesamterträgen erwarte der Analyst durchschnittlich 8,3 Mrd. USD je Quartal, davon gut 3,1 Mrd. USD aus dem Handelsergebnis (Q4-17: 7,8 Mrd. USD bzw. 2,5 Mrd. USD Handel).Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:212,00 EUR -0,47% (23.01.2018, 14:37)