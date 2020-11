Paris (www.aktiencheck.de) - Platin-Investoren hatten in der Vergangenheit nicht immer Grund zur Freude, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Angebotsdefizit dürfte Kurs stützenZuletzt habe sich Platin aber weitaus besser entwickelt als Palladium. Beflügelt worden sei der Kurs sicherlich auch von Problemen bei einem großen Platinproduzenten in Südafrika, der 2020 mittlerweile nur noch eine Produktion von Platinmetallen in Höhe von 2,5 Millionen Unzen erwarte; gegenüber Anfang des Jahres sei das ein Minus von rund 2 Millionen Unzen. Und: Das vom World Platinum Investment Council prognostizierte Angebotsdefizit von mindestens 300.000 Unzen in 2020 könnte den Kurs auch künftig stützen. Gleiches gelte für die finale Zulassung eines Corona-Impfstoffs, dürfte damit einhergehend doch auch die Automobilnachfrage weiter anziehen. Nicht auszuschließen sei zudem, dass das deutlich teurere Palladium bei der Benzinkatalysatoren-Produktion durch Platin abgelöst werde. Für die Hersteller wäre die Umstellung zwar zunächst teuer, doch könnte sie sich auf lange Sicht rechnen. Kurzum: Ein Platininvestment könnte sich für kurz- und langfristige Anleger lohnen. (20.11.2020/ac/a/m)