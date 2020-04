1. Die anhaltend hohe, weltweite Verschuldung sowie die nachlassende Wirtschaftsdynamik würden niedrige Zinsen in allen entwickelten Ländern zementieren. Fallende Realzinsen seien ein ideales Umfeld für den Goldpreis, weil die Opportunitätskosten eines Goldinvestments sinken würden. Die Experten würden zudem mittelfristig mit anziehenden Inflationserwartungen rechnen, sobald die globale Wirtschaft nach Covid-19 wieder Fuß fasse.



2. Der Wunsch der Anleger nach einem sicheren Hafen werde die Nachfrage nach Gold auch zukünftig hochhalten. Mehr denn je zeige sich Gold als Währung, die sich nicht ohne Weiteres durch Zentralbanken vermehren lasse. Auch vor diesem Hintergrund sei der jüngste Preisaufschwung zu sehen.



3. Viele Zentralbanken würden ihre Goldallokation weiterhin systematisch erhöhen und so die Nachfrage unterstützen.



4. Die Minenproduktion von Gold habe ihren Höhepunkt erreicht und werde bis auf Weiteres sukzessive abnehmen. Ersatz durch neue Minen sei eine langwierige Sache. Denn die Vorlaufzeiten für die Genehmigung, Planung und Inbetriebnahme neuer Minen würden mehrere Jahre betragen.



Gold gehöre als strategischer Baustein in jedes breit aufgestellte Portfolio. In Krisenzeiten sei Gold noch immer eine gute Absicherung, und im Gegenteil zu Kryptowährungen auch als "sicherer Hafen" erprobt. Zudem biete Gold die Aussicht auf langfristig deutliche Kurssteigerungen. Es sei nach wie vor ein guter Zeitpunkt, um eine strategische Gold-Allokation aufzubauen, oder die nächste Preisschwäche hierfür zu nutzen. (27.04.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ist auf dem Weg zum Allzeithoch und könnte die bisherige Höchstmarke aus dem September 2011 in diesem Jahr noch übertreffen, so Lars-Henning Müller, Leiter Funds & Mandats, Merck Finck Privatbankiers AG.Damals habe eine Unze Feingold 1,873 US-Dollar gekostet. Der Kursanstieg werde jedoch weiterhin durch eine teilweise hohe Volatilität begleitet sein, so wie sie in den vergangenen Wochen bereits zu beobachten gewesen sei. Auch langfristig würden die Experten von einem weiter steigenden Goldpreis ausgehen. Eine Verdoppelung gegenüber dem aktuellen Stand scheine durchaus möglich.Die strukturellen, nachhaltigen Treiber des Goldpreises seien nach wie vor intakt: