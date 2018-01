NYSE-Aktienkurs Golden Star Resources-Aktie:

USD 0,83+6,42% (30.01.2018, 14:23, vorbörslich)



ISIN Golden Star Resources-Aktie:

CA38119T1049



WKN Golden Star Resources-Aktie:

888002



Ticker-Symbol Golden Star Resources-Aktie:

GS5



NYSE-Symbol Golden Star Resources-Aktie:

GSS



Kurzprofil Golden Star Resources Ltd.:



Golden Star Resources Ltd. (ISIN: CA38119T1049, WKN: 888002, Ticker-Symbol: GS5, NYSE-Symbol: GSS) ist ein mittelgroßes kanadisches Goldminen-Unternehmen. In Ghana betreibt der Goldproduzent zwei Minen.







(30.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Golden Star Resources-Aktienanalyse der Analystin Anita Soni von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse vertritt Anita Soni, Aktienanalystin bei der Credit Suisse, in Bezug auf die Aktien von Golden Star Resources Ltd. (ISIN: CA38119T1049, WKN: 888002, Ticker-Symbol: GS5, NYSE-Symbol: GSS) nunmehr eine neutrale Haltung.Die Analysten der Credit Suisse weisen darauf hin, dass die Risiken bei Golden Star Resources Ltd. nach den Veränderungen in den letzten beiden Jahren gesunken sind.Das Unternehmen habe sich zu einem Niedrigkosten-Produzenten entwickelt, dessen Minen eine längere Betriebsdauer hätten.Die Analystin Anita Soni setzt das Kursziel für die Golden Star Resources-Aktie von 0,75 auf 0,95 USD herauf.Börsenplätze Golden Star Resources-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Golden Star Resources-Aktie:EUR 0,61 -4,69% (30.01.2018, 10:15)