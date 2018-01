Tradegate-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Tony Lesiak, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) weiterhin zu halten.Die Analysten von Canaccord Genuity äußern im Rahmen einer Branchenstudie zum Goldminensektor die Auffassung, dass das Jahr 2018 mit einem vorteilhaften Ausblick für Goldaktien beginnt. Das Momentum verbessere sich. Trotz der zuletzt moderaten Kursgewinne würden sich die Bewertungen im Goldsektor nahe den historischen Tiefs bewegen. Angesichts des Booms bei Kryptowährungen und Cannabis sei die Branche weitgehend vergessen worden. Es stelle sich nun die Frage wann die Zeit komme, bis von Cannabis und Krypto wieder zu Gold gewechselt werde. Angesichts der Erwartung, dass es in Richtung Jahresende zu einer Goldrallye kommen könnte, scheine es ratsam mit dem Aufstocken von Positionen zu beginnen, so die Einschätzung des Analysten Tony Lesiak.Die Q4-Goldproduktion von Goldcorp Inc. sei zwar etwas höher gewesen als angenommen. Allerdings dürfte es in den kommenden Quartalen zu einer Abschwächung kommen. Die Planungen des Managements würden mittlerweile nicht mehr so konservativ aussehen wie in der Vergangenheit. Analyst Tony Lesik äußert die Ansicht, dass der Goldcorp-Aktie derzeit die Katalysatoren fehlen würden. Im Zuge höherer Preisprognosen sei aber das Kursziel von 21,00 auf 21,50 CAD heraufgesetzt worden.In ihrer Goldcorp-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "hold" ein.Xetra-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:11,60 Euro -1,69% (22.01.2018, 12:58)