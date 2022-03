Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der steilen Rally, die den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) über die Hürden bei 1.920 und 1.959 USD geführt hatte, kam es am Widerstand bei 1.973 USD Ende Februar zu einer kurzen Korrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Marke werde aktuell im Rahmen des gestern begonnenen Kurseinbruchs von der Oberseite erreicht. Zuvor sei der Goldpreis in einer beeindruckenden Rally am Dienstag bis an das Rekordhoch bei 2.074 USD gestiegen, sei dort aber von einer starken Verkaufswelle in die Gegenrichtung und an besagte 1.973-USD-Marke gedrückt worden.



Gold sei wieder am Dreh- und Angelpunkt der letzten Wochen angekommen. Die Bullen hätten jetzt die Chance, ausgehend von der 1.973-USD-Marke eine Erholung bis 2.015 und 2.031 USD zu starten. In diesem Bereich wäre ein weiterer Abwärtsimpuls bis 1.973 USD zu erwarten. Sollte der Kurs des Edelmetalls auch über 2.031 USD ausbrechen, wäre der Abverkauf neutralisiert und 2.074, sowie 2.140 USD die nächsten Aufwärtsziele. Breche Gold dagegen unter die nahe Unterstützung bei 1.973 USD ein, sollte bei 1.953 USD eine Erholung starten und der Wert wieder über die 2.000-USD-Marke klettern. Andernfalls dürfte Gold in der Folge bis 1.920 USD durchgereicht werden. (10.03.2022/ac/a/m)

