Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Für Gold ging es gestern nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten weiter nach unten, so die Analysten der Commerzbank.Der US-Senat habe eine für letzte Nacht geplante Abstimmung über die Steuerreform auf heute Vormittag (Ortszeit) verschoben. Offenbar hätten sich die Republikaner noch nicht auf einen Gesetzesentwurf einigen können. Sollte die Abstimmung erneut verschoben werden müssen, da die Republikaner nicht genügend eigene Stimmen zusammenbekommen würden, dürfte der US-Dollar weiter abwerten. Gold sollte in diesem Fall eigentlich gut unterstützt sein.Unterdessen zeige sich die Münznachfrage in den USA weiterhin sehr schwach. Daten der US-Münzanstalt zufolge seien in den USA im November nur 12 Tsd. Unzen Goldmünzen verkauft worden. Dies seien 92% weniger als im allerdings sehr starken Vorjahresmonat gewesen. Die Münzabsätze seien bislang in jedem Monat (deutlich) rückläufig gewesen. Nach elf Monaten lägen sie mit lediglich 260 Tsd. Unzen 73% unter Vorjahr. Für Silbermünzen sei das Bild nahezu identisch. (01.12.2017/ac/a/m)