Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold musste gestern wieder Federn lassen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Jetzt melde sich Ed Moy, ehemaliger Direktor der U.S. Mint (Prägeanstalt) zu Wort. Seiner Ansicht nach liege der wahre Goldpreis deutlich höher als es der Spotpreis suggeriere. Seiner Ansicht nach sei der wahre Goldpreis der Preis, den Menschen bereit seien zu zahlen. Und offensichtlich würden - zumindest nach seinen Angaben - in den USA deutlich höhere Preise bei den Händlern bezahlt. "Ein Teil der Verwirrung bei Gold ist, dass der Spotpreis von Gold immer noch bei 1.735 Dollar liegt. Und er sollte höher sein. Aber der wahre Goldpreis ist der Spotpreis plus die Prämien, die Investoren bereit sind, für das physische Gold zu zahlen. Was Sie tun, ist, dass Sie 300 oder 350 Dollar auf den Kassapreis aufschlagen. Das Ergebnis ist, dass der Goldpreis derzeit bei etwa 2.100 Dollar liegt, was in etwa dem Rekordhoch entspricht, das wir im August gesehen haben", habe Moy gesagt. Nach seiner Ansicht würden die Investoren Gold kaufen, weil sie eine unkontrollierbare Inflation fürchten würden. Die rekordverdächtige Menge an Stimuli sei schuld an der Angst der Anleger vor einer galoppierenden Inflation. "Mit all den zusätzlichen monetären und fiskalischen Stimuli sagen die Investoren, dass das Geld, das durch die Wirtschaft fließt, eine Inflation verursachen wird. Die Anleihemärkte stimmen mit diesen Investoren überein", habe Moy erklärt.In Deutschland würden keine derart hohen Aufschläge gezahlt, von denen Moy aus den USA berichte. Ein-Unzen-Münzen würden aktuell bei den günstigsten Händlern bei knapp über 1.500 USD gehandelt - das entspreche umgerechnet rund 1.800 USD. Sicher, das sei etwas über dem Spotpreis, doch hier müssten auch Prägekosten etc. eingerechnet werden. Richtig sei sicherlich, dass gerade die Nachfrage in den USA zuletzt stark gewesen sei. Das hätten die Absatzzahlen der U.S. Mint gezeigt, die das stärkste erste Quartal seit 1999 verzeichnet habe. Der Januar solle sogar der stärkste Januar jemals gewesen sein. Der Markt bleibe jedoch stark vom Terminmarkt abhängig. (15.04.2021/ac/a/m)