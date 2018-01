Frankfurt (www.aktiencheck.de) - US-Finanzminister Steven Mnuchin hat gestern mit seiner Aussage auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos - "Ein schwächerer Dollar ist gut für uns." - für starke Preisreaktionen an den verschiedenen Märkten gesorgt, so die Analysten der Commerzbank.



Der US-Dollar habe daraufhin massiv abgewertet und so wiederum den Edelmetallen einen kräftigen Schub gegeben. Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) sei im Zuge dessen auf ein 17-Monatshoch von 1.366 USD je Feinunze gesprungen. Dass der Preisanstieg von Gold fast ausschließlich auf den schwachen US-Dollar zurückzuführen sei, zeige auch die Reaktion von Gold in Euro gerechnet. Dieses habe nur moderat zugelegt und notiere noch unter der Marke von 1.100 EUR je Feinunze. Durch die Aussagen des US-Finanzministers komme der heutigen EZB-Sitzung bzw. der anschließenden Pressekonferenz eine größere Bedeutung zu als vorher gedacht. Da die US-Regierung offensichtlich einen Währungskrieg vom Zaun brechen möchte, werde es spannend, wie EZB-Präsident Mario Draghi auf diese neue Entwicklung reagiere.



Ansonsten dürfte die heutige Sitzung nicht viele neue Erkenntnisse über die zukünftige Geldpolitik der EZB liefern. Ein drohender Währungskrieg, gepaart mit den unsicheren Aussichten, dürfte die Anleger weiter in Gold treiben. Im Fahrwasser von Gold sei auch Silber deutlich gestiegen. Es handle heute Morgen auf einem Vier-Monatshoch von 17,7 USD je Feinunze. Da es sich zudem mehr als doppelt so stark wie Gold verteuert habe, sei das Gold/Silber-Verhältnis gefallen. Während Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) dagegen unterproportional zugelegt habe, sei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) mit geschwommen. (25.01.2018/ac/a/m)







