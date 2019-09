Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Joe Foster, Portfolio Manager bei VanEck, beschreibt, wie die Unsicherheiten auf den Märkten Gold zu neuen Höchstständen verhelfen.Die Zentralbanken würden unterdessen weltweit ihre Zinsen senken, um so einer Rezession entgegenzuwirken. Dies beschere Gold im gesamten Währungsspektrum Auftrieb, sei das Edelmetall doch ein beliebtes Instrument zur Absicherung gegen konjunkturelle Unsicherheit und Verluste bei den Fiatwährungen.So sei Joe Foster der Ansicht, dass im Finanzsystem derzeit in vielerlei Hinsicht alles andere als Normalität herrsche. Da der rekordverdächtige Wirtschaftsaufschwung nun offenbar dem Ende zugehe, könnten diese Anomalien erhebliche und unvorhersehbare Risiken bereithalten. Mit Blick auf die jüngste Wertentwicklung könnten Gold und Goldaktien im Portfolio einen Beitrag zur Absicherung gegen diese Risiken leisten. (11.09.2019/ac/a/m)