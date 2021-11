Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ende vergangener Woche hatte ich seit langer Zeit wieder einmal die Gelegenheit mit Ronald Stöferle zu sprechen. Natürlich kamen wir dabei neben allerlei anderen Dingen wie Inflation, Geldmengenwachstum und ähnliches auf den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zu sprechen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch Gold nehme häufig Dinge vorweg. Als Gold im vergangenen Jahr zu der Rally angesetzt habe, die den Goldpreis über 2.000 Dollar gehievt habe, sei von Inflation weit und breit nichts zu sehen gewesen. In diesem Jahr schien der Goldpreis nun seinerseits eher das Tapering der Notenbanken einzupreisen, so Markus Bußler. Doch angesichts der rekordhohen Verschuldungen der Staaten rund um den Globus, der neuerlich aufkeimenden Corona-Angst, der Möglichkeit des abermaligen Zusammenbruchs der Lieferketten - wer glaube da schon an die große Zinswende?Interessant: Ein von mir sehr geschätzter Charttechniker hat gestern seine Shortpositionen, die er als Hedge auf den GDX hatte, verkauft und hält nun Ausschau nach einem aggressiven Longeinstieg bei den Edelmetallen, so Markus Bußler. Das sei genau der Punkt: Während viele aus dem laufenden Jahr den Rückschluss auf eine weitere Schwäche beim Goldpreis und vor allem bei den Goldminen ziehen würden, könnte genau das umgekehrte der Fall sein. Gold könnte zu einen der großen Stars 2022 werden. (29.11.2021/ac/a/m)