Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch über den zentralen Widerstand bei 1.236 USD wurde beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im Dezember ein Kaufsignal generiert, dem ein steiler Anstieg folgte, wie aus der Veröffentlichung " dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



An der Hürde bei 1.265 USD habe sich das Edelmetall nur ein paar Tage aufgehalten, um zum Jahreswechsel direkt über die Barriere bei 1.285 USD und an den wichtigen Widerstand bei 1.301 USD zu steigen. Dort bilde sich aktuell eine dreiecksförmige Konsolidierung aus.



Sollte die Käuferseite die notwendige Dynamik entfalten, die Zielmarke bei 1.301 USD nachhaltig zu durchbrechen, wäre mit der Fortsetzung der kurzfristigen Rally bis 1.326 USD zu rechnen. Darüber könnte es mittelfristig bis 1.366 USD gehen. Ein zweites Scheitern an der 1.301 USD-Marke würde dagegen für den Beginn einer Topbildung sprechen. Abgaben unter das Zwischentief bei 1.278 USD würden dies bestätigen und eine Korrektur bis 1.265 USD nach sich ziehen. Hier könnte Gold den dritten Ausbruchsversuch starten. Darunter wäre allerdings ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.236 USD aktiv. (11.01.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.