Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Verkaufssignal, das vom Bruch der zentralen Unterstützung bei 1.265 USD ausgelöst wurde, brach der Goldpreis im Juli an die Supportmarke bei 1.236 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei eine Erholung gestartet, die bis an die 1.265 USD-Marke zurückgeführt habe. Allerdings hätten die Bären dort erneut zugeschlagen und den Kurs des Edelmetalls anschließend auch unter die 1.236 USD-Marke gedrückt. Damit erreiche der Wert jetzt die untergeordnete Zielmarke bei 1.220 USD.



Der Goldpreis habe die Chance vergeben, an der 1.236 USD-Marke eine Trendwende einzuleiten. An der 1.220 USD-Marke könnten die Bullen jetzt erneut ihr Glück versuchen. Werde diese verteidigt, komme es zunächst zu einem Rücklauf an die Hürde bei 1.236 USD. Ein Wiederanstieg über die Barriere würde eine Erholung bis 1.245 USD nach sich ziehen. Doch erst der Ausbruch über diese Marke hätte ein kurzfristiges Kaufsignal mit Zielen bei 1.265 und 1.285 USD zur Folge. Scheitere eine Gegenbewegung an der 1.236 USD-Marke oder sollte Gold zuvor unter 1.220 USD abverkauft werden, liege das nächste Ziel des übergeordneten Abwärtstrends bei 1.199 USD. (19.07.2018/ac/a/m)



