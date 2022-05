"Meine Besorgnis über ein kurzfristiges "Wasserfall-Ereignis" in den breiteren Märkten ist jetzt größer als seit 2021", habe Tiggre im Gespräch mit dem Internetportal kitco.com gesagt. "Ich möchte im Moment nicht noch mehr Geld riskieren. Ich habe alles verkauft." In Bezug auf Gold meine Tiggre, dass das Edelmetall angesichts der Anleihekäufe und eines stärkeren US-Dollars widerstandsfähig sei. "Die Leute stoßen Aktien ab, sie kaufen Anleihen, obwohl die FED verkaufen wird, weil Angst in der Luft liegt", habe er erklärt.



"Wenn man also sieht, dass Gold angesichts dieses Gegenwinds immer noch die Marke von 1.800 Dollar hält, sagt das einiges aus." Seiner Ansicht nach sei der US-Dollar nur scheinbar stark. "Jeder, der einkaufen geht, jeder, der seine Miete bezahlt, weiß, dass seine Dollars weniger wert sind, auf dem Weg, vielleicht wertlos zu werden. In dem Maße, in dem Gold direkter mit dem Dollar gehandelt wird, bin ich eigentlich ein Dollar-Bär." Tiggre's makroökonomische Aussichten seien düster. Er habe gesagt, dass Unsicherheit, hohe Inflation und eine wirtschaftliche Verlangsamung die Märkte beeinflussen würden.



"Niemand weiß wirklich, was passieren wird, auch ich nicht", habe er zugesagt. "Wir könnten uns jetzt in einer Rezession mit hoher Inflation befinden. Und zu glauben, dass die FED einfach die Zinsen anheben und die Inflation so einfach beseitigen kann, halte ich für ein Hirngespinst. Das wird nicht passieren."



Ob der Markt schon die Talsohle erreicht habe, werde man mit Sicherheit erst rückblickend sagen können. Allerdings scheine die Korrektur schon weit fortgeschritten zu sein. Es mache aktuell den Anschein, als würde der Markt ganz allmählich die von der FED verbreitete Zinsangst abschütteln. Dennoch sei der Markt aktuell sicherlich für Trader einfacher als für Anleger. (23.05.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte versuchen sich weiter zu stabilisieren, doch kaum jemand traut sich aktuell größere Positionen einzugehen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Nun melde sich Lobo Tiggre von "The Independent Speculator" zu Wort. In einem Interview habe er gesagt, dass der Marktausverkauf noch nicht vorbei sei. Allerdings werde sich Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) seiner Ansicht nach gut entwickeln.