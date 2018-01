Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten vier Jahreshochs hat der Goldpreis allesamt in einem engen Kursband ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vor diesem Hintergrund wäre die sich derzeit abzeichnende Bodenbildung oberhalb der letzten Verlaufshochs bei 1.375/92 USD tatsächlich Realität. Unterstützt werde diese Einschätzung durch den Point & Figure-Chart, wo jenseits des zuerst genannten Levels ebenfalls ein neues Investmentkaufsignal entstünde. Aber auch der Blick auf den Monatscharts des Edelmetalls liefere weitere Pro-Argumente. So habe der Goldpreis den seit September 2011 bestehenden Baissetrend (akt. bei 1.239 USD) zuletzt hinter sich lassen können. Übergeordnet könne das Luftholen der letzten sechs Jahre damit als klassische Korrekturflagge interpretiert werden. Oberhalb der Schlüsselmarke von 1.375 USD wäre darüber hinaus eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigt. Für zusätzlichen Rückenwind sorge dabei der US-Präsidentschaftszyklus. Gelinge der Befreiungsschlag, würden die Tiefpunkte vom Dezember 2011 und Mai 2012 bei 1.522/7 USD das nächste Anlaufziel definieren. Auf der Unterseite würde ein Abgleiten unter die Kombination aus dem o.g. alten Abwärtstrend und der 38-Monats-Linie (akt. bei 1.226 USD) der optimistischen Einschätzung der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einen herben Dämpfer versetzen. (26.01.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.