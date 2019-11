Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Goldpreis konnte Ende Oktober zunächst aus einer bullischen Flaggenformation nach oben ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDie Erholung der Vortage verlaufe in der Form einer bärischen Flaggenformation. Ausgehend vom erreichten Abwärtstrend könnte diese nach unten aufgelöst werden und weitere Abgaben nach sich ziehen. Falle Gold unter 1.450 USD, dürfte sich der Weg in Richtung 1.410 USD öffnen. Alternativ werde es bereits oberhalb der 1.480 USD bullischer, was einen Anstieg bis 1.517 USD schnell nach sich ziehen könnte. (21.11.2019/ac/a/m)