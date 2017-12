Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold ist gestern unter die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie gerutscht, wobei die zu befürchteten technischen Anschlussverkäufe aber ausblieben, so die Analysten der Commerzbank.Silber sei gestern erneut stärker als Gold gefallen und handle nur noch knapp über der Marke von 16 USD je Feinunze. Dies sei der tiefste Stand seit viereinhalb Monaten. Entsprechend sei das Gold/Silber-Verhältnis weiter auf fast 79 gestiegen.Platin sei im Einklang mit Gold auf rund 915 USD je Feinunze gefallen. Palladium habe sich dagegen etwas besser gehalten und handle bei rund 990 USD je Feinunze. Die Stärke von Palladium ist für uns nicht gerechtfertigt, so die Analysten der Commerzbank. Gestern habe es bei den Palladium-ETFs den größten Tagesabfluss seit Mitte Januar (34,5 Tsd. Unzen) gegeben. In diesem Quartal seien die Bestände um 178 Tsd. Unzen reduziert worden, seit Jahresbeginn um 316 Tsd. Unzen. Letzteres entspreche in etwa dem Anderthalbfachen der monatlichen russischen Palladiumproduktion. (06.12.2017/ac/a/m)