Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Scheitern am markanten Zwischenhoch von Anfang November setzte beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zu Jahresbeginn bei 1.965 USD eine steile Verkaufswelle ein, die die vorherige Erholung seit einem Verlaufstief bei 1.764 USD zunichtemachte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser Abwärtsimpuls habe den Kurs des Edelmetalls direkt unter den Support bei 1.875 USD einbrechen lassen und habe erst kurz vor der 1.795-USD-Marke gestoppt werden können. Seither entwickle sich eine ebenso dynamische Erholung.



Mit dem Anstieg an die 1.875-USD-Marke sei ein wichtiges Etappenziel abgearbeitet worden. Prinzipiell könnte jetzt eine Gegenbewegung starten. Allerdings sei auch ein nachhaltiger Ausbruch über 1.875 USD möglich, der zu einem weiteren Anstieg bis 1.887 und 1.900 USD führen könne, ehe die Bären dort den Abwärtstrend fortsetzen dürften. Erst oberhalb von 1.920 USD wäre der Käuferseite gelungen, den steilen Einbruch vom Jahresbeginn zu neutralisieren. Sollte Gold direkt an der 1.875-USD-Marke scheitern, käme es zu Abgaben bis 1.857 USD. (21.01.2021/ac/a/m)

