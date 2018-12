Paris (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte Mitte November von einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 1.195 USD nach oben abprallen und damit eine Korrekturphase beenden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In dieser Woche habe der Goldpreis seinen Anstieg fortgesetzt und eine deckelnde Abwärtstrendlinie durchbrochen, die die Erholung der Vorwochen auf der Oberseite eingegrenzt habe. Dieser Ausbruch habe für weitere Zugewinne und im gestrigen Handel für den Anstieg über den zentralen Widerstand bei 1.236 USD gesorgt.



Das Kaufsignal, das der gestrige Ausbruch generiert habe, müsse jetzt von den Bullen durch einen Verbleib über der 1.220 USD-Marke bestätigt werden. Denn deren Bruch würde den Anstieg bereits wieder neutralisieren und zu Abgaben bis 1.205 und 1.195 USD führen. Bleibe der Wert jedoch über der Unterstützung, sei der Aufwärtstrend intakt und in Kürze sei mit einem Anstieg über 1.255 USD und bis an die kurzfristige Zielmarke bei 1.265 USD zu rechnen. Dort könnte eine starke Korrektur einsetzen. Werde die Hürde dagegen ebenfalls überwunden, dürfte der Aufwärtstrend bis 1.285 USD führen. (05.12.2018/ac/a/m)





