Vorsicht vor wachsenden Schulden



Die weltweiten Schulden würden nach Einschätzung des Institute of International Finance (IIF) im Jahr 2020 auf 277 Billionen US-Dollar anschwellen. Die Verschuldung würde sich dann auf etwa 365 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung belaufen. Alle Volkswirtschaften hätten sich auf ein ungedecktes Geldsystem (auch: Fiat-Geldsystem) eingelassen. Staatliche Zentralbanken würden die Geldmenge per Kreditvergabe ausweiten; es handele sich hierbei sprichwörtlich um Geldschaffen aus dem Nichts. Als Reaktion auf die Verbreitung des Coronavirus hätten viele Regierungen die Volkswirtschaften stark abgebremst. Das hätte dem ungedeckten Geldsystem den Todesstoß versetzen können.



Die Schuldenpyramide wäre angesichts schwindender Wirtschaftsleistung zusammengebrochen, hätten die Zentralbanken nicht drohende Zahlungsausfälle auf breiter Front abgewehrt. Die durch die politisch diktierte Lockdown-Krise verursachten Einkommens- und Umsatzverluste würden nun durch neue Staatsschulden, bzw. neu geschaffenes Geld bezahlt. Zudem würden sich viele Unternehmen gezwungen sehen, ihre Verschuldung zu erhöhen, um ihre Betriebstätigkeit zu erhalten. Darüber hinaus trage vor allem auch die gesunkene Wirtschaftsleistung zu einer steigenden Verschuldungsquote der Volkswirtschaften bei.



Ausblick 2021: Gold derzeit "preiswert" und mit Steigerungspotenzial



Im aktuellen Umfeld der Null- und Negativzinsen und der stark wachsenden Geldmengen weise Gold ein attraktives Risiko-Ertragsverhältnis für langfristig orientierte Anleger auf. Denn der Goldpreis scheine derzeit nicht zu teuer zu sein. Berücksichtige man die weltweite Geldmengenausweitung, das Zinsniveau und die Aufschläge in den Kreditmärkten, so wäre derzeit ein Goldpreis von etwa 2.200 USD/oz (mit einer Bandbreite von k 2.500 USD/oz (oben) und 1.750 USD/oz (unten)) gerechtfertigt. So gesehen sei der aktuelle Goldpreis derzeit eher "billig".



Unter der Annahme, dass die Geldmenge auch in 2021 mit außergewöhnlich hohen Raten ausgeweitet werde, und dass auch die Zinsen und Kreditprämien in den Märkten niedrig bleiben würden, habe der Goldpreis gute Chancen, knapp 2.500 USD/oz gegen Ende des Jahres zu erreichen. Auch wenn die Weltwirtschaft im laufenden Jahr wahrscheinlich wieder anziehe, werde die Schuldenpyramide zusehends fragiler. Bis auf weiteres sei absehbar, dass die Zentralbanken immer mehr Kredit und Geld in Umlauf bringen und immer unverhohlener in das Marktgeschehen eingreifen würden, sollte es neue Störungen im Kreditmarkt geben. Ein zentrales Risiko für den Anleger sei daher die Kaufkraftentwertung von US-Dollar, Euro und Co.







München - Weltweit zeigen die Wirtschaftsdaten eine konjunkturelle Erholung, die ab etwa Mai des letzten Jahres eingesetzt hat, so Dr. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt Degussa Goldhandel im aktuellen "Wirtschafts- und Marktausblick 2021". Das weltweite Wirtschaftswachstum könne durchaus 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreichen nach minus 5,2 Prozent in 2020. Die Gefahr sei allerdings, dass Regierungen als Reaktion auf die Coronavirus-Verbreitung an der Lockdown-Strategie festhalten würden und so die Aufschwungtendenzen abbremsen oder gar wieder zu Fall bringen würden. Die vielfach geäußerte Erwartung, das Jahr 2021 werde einen fulminanten Aufschwung bringen, sei daher mit einer gewissen Vorsicht zu werten; das Enttäuschungspotential sollte nicht unterschätzt werden. Indem die Zentralbanken die Zinsen auf beziehungsweise unter die Nulllinie drücken würden, würden sie nicht nur die Kredite verbilligen. Sie würden auch für Markt- und Preisverzerrungen sorgen. Beispielsweise würden sich die Preise für Vermögen (Aktien, Häuser Grundstücke etc.) aufblähen und zu auf Pump finanzierten Konsum und Investitionsausgaben ermuntern, die bei ungestörten Zinsverhältnissen so nicht stattfinden würden.