Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold hat gestern die Verluste des Vortages wieder wettgemacht und ist zeitweise auf 1.326 USD je Feinunze gestiegen, den höchsten Wert seit Mitte September, berichten die Analysten der Commerzbank.Palladium habe gestern einmal mehr unter den Edelmetallen hervorgestochen und sei erstmals über die Marke von 1.100 USD je Feinunze gestiegen. Es habe damit zugleich die moderaten Verluste von vorgestern mehr als wettgemacht. Das hauptsächlich in der Automobilindustrie verwendete Edelmetall sei somit auch nach der Veröffentlichung der Fahrzeugabätze in den USA weiter gekauft worden. Die saisonbereinigte und annualisierte Verkaufsrate habe im Dezember gemäß Daten der Ward's Automotive Group bei 17,76 Mio. Fahrzeugen gelegen und sei damit höher als erwartet gewesen.Besonderer Beliebtheit hätten sich einmal mehr Pickups und SUVs erfreut. Dieser Trend sei schon das ganze Jahr über zu beobachten gewesen. Dennoch hätten die US-Fahrzeugabsätze 2017 mit 17,13 Mio. Einheiten den ersten Rückgang seit acht Jahren verzeichnet, was auf schwache Verkäufe von Limousinen zurückzuführen sei. Für 2018 erwarte der Konsens einen weiteren Rückgang, da höhere Zinsen die Kauflaune bremsen sollte. Zudem stünden mehr gebrauchte SUVs zur Verfügung. Mehr Autos seien dagegen letztes Jahr in Deutschland verkauft worden, wobei der Anteil der Dieselfahrzeuge deutlich gesunken sei. (05.01.2018/ac/a/m)