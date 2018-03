Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Januar und Mitte Februar versuchten die Bullen bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ohne Erfolg, den Widerstand bei 1.355 USD zu durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach beiden Ausbruchsversuchen habe das Edelmetall in einer scharfen Korrektur an die Unterstützung bei 1.301 USD zurückgesetzt, die allerdings ebenfalls in beiden Fällen von der Käuferseite verteidigt worden sei. Damit spanne sich nach dem steilen Anstieg ab Dezember in den letzten Wochen ein breiter Seitwärtskorridor zwischen 1.301 und 1.366 USD auf.



Nach dem Erreichen der 1.301 USD-Marke sei Gold wie auf Kommando nach oben gesprungen und erreiche jetzt eine steile kurzfristige Abwärtstrendlinie. Um diese Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten, sollte der Wert zügig über 1.325 USD ausbrechen. Darüber würde die Barriere bei 1.341 USD angelaufen. Oberhalb dieser Hürde wäre ein kleines Kaufsignal aktiv und mit einem dritten Ausbruchsversuch über 1.355 und 1.366 USD zu rechnen. Diesmal stünden die Zeichen auf einen Ausbruch in Richtung 1.385 und 1.408 USD aufgrund der vorherigen Konsolidierungsphase jedoch besonders günstig. (02.03.2018/ac/a/m)







