Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis tut sich aktuell schwer, sich von dem Selloff zu erholen, den das Edelmetall am Montag erlebt hat, so Markus Bußler von "Der Aktionär".In einem Interview mit dem Internetportal kitco.com habe Analyst John LaForge sein Kursziel von 2.100 Dollar bis zum Jahresende bestätigt. Allerdings scheine LaForge durchaus Realist zu sein. Auf der Zeitebene werde es langsam Zeit, dass sich Gold auf den Weg mache. Seiner Ansicht nach sei die Reise weit wichtiger als das Ziel. Anleger sollten sich daher stärker auf den langfristigen Aufwärtstrend fokussieren. LaForge rücke dabei die Marke von 1.850 Dollar in den Mittelpunkt. Seiner Ansicht nach sei es ein bullishes Zeichen, dass Gold diese Marke bislang habe verteidigen können und das würde für weiter steigende Kurse sprechen.Tatsächlich habe Gold im Bereich von 1.850 Dollar aktuell einen Dreifach-Boden eingezogen. Allerdings bedürfe es aus Sicht des "Aktionär" nun eines neuen Impulses, um die Marke von 1.900 Dollar zurückzuerobern. Die Bären hätten noch nicht aufgegeben. Und solange Gold unter 1.900 Dollar (eigentlich sogar unter 1.920 Dollar) notiere, bestehe die Gefahr eines neuerlichen Angriffs auf den 1.850-Dollar-Bereich. Sollte es den Bären gelingen, diese Unterstützung zu überwinden, dürften einige Stopps gerissen werden und der Bereich zwischen 1.820 und 1.800 Dollar rücke als neues zyklisches Tief in den Blick der Anleger. Sollten die 2.100 Dollar zum Jahresende noch Realität werden, dann sollte Gold tatsächlich in den kommenden Tagen mit einem Anstieg beginnen. Andernfalls würden solche Kurse wohl eher im ersten Quartal 2021 Realität werden. (11.11.2020/ac/a/m)