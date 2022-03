Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Januar war der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ausgehend von 1.780 USD zu einer massiven Aufwärtsbewegung gestartet, die den Seitwärtsmarkt der Vormonate nach oben auflöste und die Hürden bei 1.920 und 1.973 USD überwand, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze sei sogar das Allzeithoch bei 2.074 USD angelaufen worden, ehe in der letzten Woche eine scharfe Korrektur eingesetzt habe. Diese habe von 2.070 USD bis an die Unterstützung bei 1.959 USD zurückgeführt, die am Freitag verteidigt worden sei.



Aktuell würden die Bullen versuchen, den Bereich um 1.973 USD zu halten und aus der Stabilisierung heraus eine Erholung in Richtung 2.015 und 2.032 USD einzuleiten. Sollte dies gelingen, wäre die Gefahr weiterer Abgaben bis 1.950 und 1.920 USD deutlich reduziert. Über 2.032 USD wäre zudem ein Kaufsignal aktiv und mit einem zweiten Anstieg bis 2.074 USD zu rechnen. Sollte sich der Kursrückgang dagegen mit einem Rücksetzer unter 1.959 USD fortsetzen, könnte bei 1.950 USD noch eine Erholung beginnen. Darunter sei allerdings ein Einbruch auf 1.920 USD zu erwarten. (14.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



