London (www.aktiencheck.de) - Fast ein Viertel der heute von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegebenen Anleihen im Wert von 15 Milliarden US-Dollar werden derzeit mit negativen Renditen gehandelt, so die Experten von WisdomTree.



Den Experten des Vermögensverwalters WisdomTree zufolge sei dies die Konsequenz der mehr als ein Jahrzehnt andauernden Lockerung der Zinspolitik der Zentralbanken seit der großen Finanzkrise im Jahr 2008, mit dem Ziel, die Weltwirtschaft wiederzubeleben. In Wirklichkeit habe diese lockere Zinspolitik Inflation und Zinssätze heruntergedrückt.



Interessanterweise würden der Goldpreis (in US-Dollar pro Unze) und der Marktwert der weltweit negativ verzinslichen Anleihen seit Anfang 2016 eine starke positive Korrelation von 81 Prozent zeigen. Die anhaltende handelsbedingte Verschlechterung der globalen makroökonomischen Daten dürfte die Zentralbanken auf der ganzen Welt dazu veranlassen, die Zinssätze weiter zu senken, was die Anleiherenditen noch weiter unterdrücken dürfte. Keinen Ertrag abwerfende Anlagen wie Gold im aktuellen negativen Zinsumfeld würden attraktiv erscheinen, da die Opportunitätskosten sinken würden. Gold profitiere nicht nur vom negativen Zinsumfeld, sondern auch von steigenden geopolitischen Risiken wie den politischen Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Iran und der anhaltenden Unsicherheit in Bezug auf den Brexit. All dies unterstütze den Status von Gold als Safe-Hafen-Asset. (09.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.