Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ist seit dem Jahresbeginn 2018 - entgegen unserer Erwartungen - um 4% gestiegen, so die Analysten von Independent Research.



Ausschlaggebend hierfür seien zwei Faktoren gewesen. Zum einen habe der US-Dollar auf breiter Front, insbesondere gegenüber dem Euro abgewertet (USD-Index YTD: -3%), und zum anderen hätten sich die Unsicherheiten (Gold als "sicherer Hafen") in den letzten Wochen erhöht. So habe sich zwar der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea leicht entspannt (Treffen von Trump und Kim vereinbart), aber der zwischen dem Westen und Russland (Skripar-Giftanschlag, erneuter Giftgas-Anschlag in Syrien) habe sich intensiviert. Zudem habe US-Präsident Trumpf Importzölle gegen wichtige Handelspartner vi versa angekündigt. Die Analysten würden für Ende 2018 nun mit einem Goldpreis von 1.300 (alt: 1.200) USD je Unze rechnen. (Investment Navigator Q1 2018) (20.04.2018/ac/a/m)







