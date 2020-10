"Ich denke, es wird ein Wahlsieg für die Demokraten und das wäre gut für Gold", habe Mike McGlone von Bloomberg Intelligence gesagt. In diesem Fall gebe es weitere hohe Stimuli und ein Großteil davon dürfte die FED kaufen, was nichts anderes als ein weiteres QE-Programm bedeute. Und das wiederum würde den Goldpreis unterstützen und wäre vermutlich schlecht für den US-Dollar. Das sehe auch Bart Melek von TD Securities so. Das Beste für Gold wäre seiner Ansicht nach, wenn Biden die Präsidentschaft gewinne und die Demokraten die Mehrheit im Senat erhielten.



Aber auch ein Sieg von Trump würde von den Analysten positiv gesehen. "Egal welcher der beiden Kandidaten gewinnt, Gold wird weiter steigen. Beide Kandidaten werden weiter Geld drucken und das ist bullish für Gold", habe Kevin Grady von Phoenix Futures and Options gegenüber dem Internetportal kitco.com gesagt.



Der schlechteste Ausgang wäre wohl eine umstrittene Wahl. J.P. Morgan habe diese Woche gewarnt, dass der Vorsprung von Joe Biden in den Umfragen schrumpfe. Eine umstrittene Wahl, die angefochten werde und am Ende vor Gericht lande, könnte Verhandlungen um weitere Stimuli zunächst auf Eis legen.



Kurzfristig dürfte der Wahltag für reichlich Volatilität führen - nicht nur bei Gold, auch an den Aktienmärkten. Doch ob eine umstrittene Wahl wirklich den Goldpreis schaden würde? Sicher, Stimuli-Verhandlungen würden auf Eis liegen. Doch Gold könnte auf der anderen Seite in seiner Funktion als sicherer Hafen profitieren. Es spreche vieles für weiter steigende Kurse bei Gold.







Nachdem Gold sich zu Wochenbeginn fest präsentierte, musste das Edelmetall gestern einen Großteil seiner Gewinne wieder abgeben, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Zwischenzeitlich sei der Goldpreis sogar unter die hart umkämpfte Marke von 1.900 Dollar gerutscht. Zum Ende habe sich die Notierung wieder leicht erholt und pendle aktuell um den Vortagsschluss. Mehr und mehr rücke die Wahl zum US-Präsidenten in den Blick der Anleger. Die Frage sei: Welcher Wahlausgang wäre für Gold am besten?