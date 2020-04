Anleger sollten seiner Ansicht nach nicht dem Trugschluss verfallen, dass sie hier das physische Metall auch bekämen. Für Anleger sei es aktuell viel einfacher für Investoren zu erwerben als echtes Gold. Daher warne Gundlach auch vor diesen Papiergold-ETFs, wie er sie nenne. Dies seien nur spekulative Vehikel. Anleger sollten aber nicht denken, dass sie dadurch eine spezifische Menge des Edelmetalls besitzen würden. "Was passiert, wenn physisches Gold knapp ist und jeder sein Papiergold geliefert haben möchte?", habe Gundlach gefragt. "Man kann kein Blut aus einem Stein pressen."



In Deutschland sei der wohl bekannteste Gold-ETC Xetra Gold (ISIN ‎DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB). Auch hier könne man sich Gold ausliefern lassen. Dem "Aktionär" seien aktuell keine Fälle bekannt, in denen es hier zu Problemen gekommen sei. Aber der Gedanke von Gundlach leuchte ein. Aktuell seien tatsächlich viele Goldhändler leer gekauft. Wenn nun alle auf Papiergold in Form von ETFs (ETCs) ausweichen würden, dann müssten diese ETFs (ETCs) auch das Gold auf dem Markt kaufen. Und hier sehe offensichtlich Gundlach Gefahren, dass dies zu Problemen kommen könnte.



Wer tatsächlich schon einmal eine Goldmünze oder einen Goldbarren in der Hand gehalten habe, der werde von der Faszination ergriffen sein und sein Gold ohnehin am liebsten physisch erwerben. Papiergold lasse sich natürlich leichter und schneller handeln - und es entfalle das Problem der Lagerung. Aber Gold gelte auch als Versicherung. Und die wolle man sich im Fall der Fälle sicher nicht erst ausliefern lassen müssen. Von daher sei Gold in physischer Form durch nichts zu ersetzen. (02.04.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jeffrey Gundlach ist in der Finanzbranche ein Name, dem man Beachtung schenkt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vom Magazin "Barron's" sei er als "King of Bonds" bezeichnet worden. Diese Bezeichnung trage er noch heute. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg warne Gundlach Investoren jetzt vor goldgedeckten ETFs. Die hohe Nachfrage nach solchen ETFs (in Deutschland wären es ETCs) empfinde er als Warnsignal.