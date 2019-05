Paris (www.aktiencheck.de) - Wenn die Weltgemeinschaft eines seit seinem Amtsantritt Anfang 2017 gelernt haben dürfte, ist es wohl seine Unberechenbarkeit, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zusätzlich gestützt werde der Goldpreis wohl auch von den sich verschärfenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, allen voran zwischen der USA und Iran. Es gebe also gute Gründe, weshalb Gold jetzt und künftig für ein wenig Stabilität im Depot sorgen könnte.Der recht robuste Dollar, der in den vergangenen Monaten zu zahlreichen anderen Währungen habe aufwerten können, spreche hingegen eher gegen Gold. Sollte der Kurs des Edelmetalls aber den Widerstand bei 1.301 Dollar überspringen und auch noch die Hürde bei 1.308 Dollar meistern, könnten die Bullen dennoch zunächst einmal die Richtung vorgeben. Aber: Ein neuer Tweet aus dem Oval Office könnte die Bullen auch jederzeit wieder ein wenig zähmen. (Ausgabe vom 17.05.2019) (20.05.2019/ac/a/m)