Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Inflation steigt: Von vielen zunächst als temporäres Phänomen abgetan, wird die Inflation mehr und mehr zum Problem. Nicht nur in den USA, auch in Europa und in Deutschland, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Gegenüber dem Sender Fox Buinesssagt der Milliardär und Gründer von Mobius Capital Partners, dass die Inflation nicht nur vorübergehend sei. "Nun, es sind nicht nur die Probleme in der Lieferkette, die, wie Sie wissen, sehr, sehr groß sind. Das Problem sind jetzt auch die Personalkosten. Die Arbeitskosten steigen nicht nur in den USA, sondern weltweit, und ich denke, das wird eine große, große Herausforderung sein, denn immer mehr dieser Unternehmen brauchen Leute, um die Unternehmen zu führen und die Arbeit tatsächlich zu erledigen... Das wird immer teurer. Die Gewinnspannen werden also sinken, und wenn die Leute aus China kommen, werden sie natürlich auch in anderen Teilen der Welt auf höhere Kosten stoßen", sage Mobius. Wenn die Geldmenge um 30 Prozent oder mehr ansteige, sei das nicht vorübergehend. Die gute Nachricht sei natürlich, dass die Technologie die Kosten in einigen Bereichen senke. Aber die Realität sei, dass die Preise in Zukunft drastisch steigen würden. "Daran besteht meiner Meinung nach kein Zweifel."Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) als klassischer Inflationsschutz habe auf den ersten Blick in Sachen Performance über den Sommer hinweg enttäuscht. Obwohl die Inflation nach oben gesprungen sei, habe der Goldpreis im Bereich von 1.800 Dollar stagniert. Allerdings habe Gold einen enormen Lauf im vergangenen Sommer gehabt, als von einer Inflation noch nichts zu sehen gewesen sei. Gut möglich, dass Gold hier bereits einiges vorweg genommen habe. Wenn sich allerdings an den Finanzmärkten die Meinung verfestige, dass die Inflation eben nicht, wie von der US-Notenbank immer wieder gepredigt, vorübergehend sei, sondern bleiben werde, dann dürfte auch Gold rasch wieder in den Fokus der Anleger rücken. Aktuell gebe es noch eine gute Einstiegsgelegenheit, die Anleger nutzen könnten. (01.11.2021/ac/a/m)