Demnach solle Australien die Spitzenposition im kommenden Jahr übernehmen. Das melde das Internetportal kitco.com unter Berufung auf Resources Monitor. "Australien hat seine Rolle als kosten-effizienter Produzent und wird die Führungsposition von China als größter Goldproduzent im kommenden Jahr übernehmen", heiße es. Die guten Margen in Verbindung mit dem deutlich gestiegenen Goldpreis hätten Produzenten dazu veranlasst, ihre Minen auszubauen. Dazu würden etwa Newcrest mit Cadia Valley, Saracen Mineral mit Carosue Dam oder auch Newmonts Tanami-Mine gehören. Auch einige wenige neue Projekte stünden in den Startlöchern.



Natürlich würden die australischen Produzenten davon profitieren, dass der Goldpreis in Australischen Dollar längst ein neues Rekordhoch erreicht habe, während er in US-Dollar noch an einem neuen Hoch arbeite. Dazu hätten die meisten australischen Produzenten eine bessere Bilanz als viele ihrer nordamerikanischen Pendants. Das habe ihnen in den vergangenen Monaten einen Wettbewerbsvorteil in Sachen Übernahmen und auch Ausbau bestehender Projekte gegeben.



Dennoch sei es beachtlich, dass Australien sich wieder an China vorbeischieben könne. Schließlich würden die Auflagen in China als gemeinhin wenige streng als in Australien und die Arbeitskräfte dazu als billiger gelten. Doch das Kapital scheine derzeit Australien zu bevorzugen. Zuletzt habe es zudem einige neue Goldfunde gegeben, die Regionen wie Victoria in neuem Glanz hätten erstrahlen lassen. Australien bleibe damit für Goldproduzenten weiterhin extrem attraktiv. Zudem seien die Genehmigungsprozesse bekannt und nachvollziehbar. (13.05.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kampf zwischen Bullen und Bären beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) rund um die Marke von 1.700 Dollar geht in die nächste Runde, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Hätten die Bullen gestern zunächst die Oberhand behalten können, hätten die Bären zum Handelsende in Nordamerika gekontert. Unter den Top-Produzenten nach Ländern solle es im kommenden Jahr eine neue Nummer 1 geben. Einem Bericht von Resources Monitor zufolge könnte China seine Spitzenstellung 2021 verlieren.