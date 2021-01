Fü Peter Hug, Trading Director von Kitco Metals, stehe der jüngste Kursrücksetzer bei den Edelmetallen, insbesondere bei Gold, in engem Zusammenhang mit den schwachen Inflationszahlen aus den USA und dem ebenfalls schwachen Arbeitsmarktbericht, der suggeriere, dass die Inflation niedrig bleiben könnte. Zudem vergleiche er die Situation aktuell mit der aus dem März des vergangenen Jahres. Anleger seien verunsichert. Und diese Verunsicherung spiegele sich in den Kursen wider. Kurzfristig könne Gold seiner Meinung zwar weiter fallen. Aber es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis das Edelmetall wieder nach oben drehe.



Gold habe zum Jahreswechsel ein exzellentes Ausbruchssetup entwickelt. Der Goldpreis sei über 1.900 Dollar geschossen und im Anschluss direkt bis an den Widerstand im 1.950-Dollar-Bereich gelaufen. Dort sei aber der Deckel drauf gewesen. Die Bären hätten sich gesammelt und den Angriff der Bullen abwehren können und binnen zwei Wochen sei es über 100 Dollar in die Tiefe gegangen.



Die Minenaktien hätten sich der Abwärtsbewegung angeschlossen und auch Silber (ISIN XC0009653103 / WKN nicht bekannt) - in den vergangenen Wochen das stärkere der beiden Edelmetalle - habe sich dem Druck beugen müssen und ebenfalls ein vielversprechendes Ausbruchssetup ausgegeben.



Jetzt befänden sich die beiden Edelmetalle erneut in der Konsolidierung. Kurzfristig sei für die Bullen der Bereich von 1.815 Dollar von Bedeutung. Hier sollte die Abwärtsbewegung Halt finden, wenn Gold nicht erneut in den 1.700-Dollar-Bereich abtauchen solle. Nach oben bleibe die 1.900-Dollar-Marke wieder einmal wichtig. Ein Ausbruch darüber würde wohl einen erneuten Angriff auf die 1.950 Dollar einläuten. (18.01.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann sich heute zur Mittagszeit leicht erholen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch es dürfte heute an Impulsen fehlen. In den USA würden die Märkte heute aufgrund eines Feiertags (Martin Luther King Day) geschlossen bleiben. Der Handel werde also überschaubar bleiben. Allerdings habe die Vergangenheit gelehrt, dass solche Tage gerne einmal dazu benutzt worden seien, den Goldpreis in die eine oder andere Richtung zu bewegen.