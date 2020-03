Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Monaten stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es nach einem neuen Hoch bei 1.689 USD zu einem schnellen Rücklauf gekommen, welcher jedoch im Einzugsbereich des mehrwöchigen Aufwärtstrends wieder aufgefangen worden sei. Die Notierungen hätten zuletzt ein neues Hoch erreicht.



Es gelinge dem Goldpreis zunächst nicht, sich oberhalb der 1.689 USD zu halten. Weitere Abgaben seien somit möglich. Bis in den Bereich der 1.557 USD könne Gold aber zunächst relativ neutral betrachtet werden. Darüber sei nach einer Konsolidierung eine Fortsetzung der Rally möglich. Schaffe es der Kursverlauf direkt über 1.700 USD, werde der Weg in Richtung 1.800 USD relativ frei. (09.03.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



