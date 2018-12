Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem erfolgreichen Ausbruch über den massiven Widerstand bei 1.236 USD vollzog der Goldpreis Anfang Dezember einen Pullback an die Marke und prallte dort nach oben hin ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Mit dem Anstieg über das Verlaufshoch bei 1.250 USD habe sich eine weitere Aufwärtswelle in Gang gesetzt, die den Kurs des Edelmetalls an den Widerstand bei 1.265 USD geführt habe. Im gestrigen Handel sei auch diese Marke überschritten und mit 1.279 USD ein neues Verlaufshoch markiert worden. Anschließend habe der Wert an die 1.265 USD-Marke zurückgesetzt.



Um die kleine Rallye der letzten Tage aufrechterhalten zu können, sollte der Goldpreis jetzt über der 1.250 USD-Marke verbleiben. Gelinge dies und werde zudem auch die 1.265 USD-Marke verteidigt, könnte ein weiterer Anstieg bis 1.280 und 1.285 USD führen. Dort wäre mit einer weiteren Korrektur zu rechnen. Ein Sprung über die Barriere hätte dagegen Zugewinne bis 1.301 USD zur Folge. Selbst ein Anstieg bis 1.310 USD wäre dann möglich. Abgaben unter 1.250 USD würden die Kaufwelle dagegen abbremsen und zu einer Korrektur bis 1.236 USD führen. Darunter wären wieder die Bären am Zug und könnten den Wert bis 1.220 und 1.205 USD abverkaufen. (27.12.2018/ac/a/m)



