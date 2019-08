Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis schlägt wie erwartet Kapital aus dem großen Befreiungsschlag in Form eines Spurts über das Widerstandsbündel bei rund 1.370 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Damit sei eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigt worden und aus Sicht des Point & Figure-Chart sei zudem ein großes Investmentkaufsignal entstanden. Aus der Höhe der abgeschlossenen unteren Umkehr ergebe sich unverändert ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 300 USD bzw. ein langfristiges Kursziel im Bereich von rund 1.670 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen des Potenzials auf der Oberseite würden die verschiedenen Tiefs bei rund 1.520 USD bzw. die Parallele zum Aufwärtstrend seit Ende 2015 (akt. bei 1.561 USD) wichtige Etappenziele definieren. Unter einem strategischen Blickwinkel könne die gesamte Korrektur des Goldpreises seit dem Rekordhoch bei 1.920 USD zudem als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Auf Sicht der nächsten Jahre ermögliche das beschriebene Konsolidierungsmuster sogar einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, sollte das Edelmetall in Zukunft nicht mehr unter das Hoch vom Juli 2016 bei 1.375 USD zurückfallen. (08.08.2019/ac/a/m)



