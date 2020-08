Paris (www.aktiencheck.de) - Die Rallye bei Gold setzte sich auch in den letzten Tagen mit enormer Aufwärtsdynamik fort und erreichte das anvisierte Kursziel bei 1.985 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Immerhin fünf Tage lang sei das Edelmetall an dieser Stelle in seinem Höhenflug eingebremst worden, ehe es auch zum Bruch dieser Marke und zum Anstieg an die Kursziele bei 2.030 und 2.060 USD gekommen sei. Letzteres sei gestern Nachmittag fast erreicht worden.



Kurzfristig könnte jetzt ein leichter Rücksetzer unter 2.040 USD zu Abgaben bis 2.027 und darunter ggf. bis 2.010 USD führen, ehe der nächste Kaufimpuls starten könne. Gelinge dagegen der direkte Ausbruch über 2.060 USD, lägen die nächsten Ziele bei 2.080 und 2.100 USD. Darüber wäre das Potenzial für einen mehrtägigen Anstieg bis 2.175 USD vorhanden. Setze Gold dagegen auch unter 2.010 USD zurück, dürfte eine größere Gegenbewegung bis 1.985 USD führen. Darunter käme es zum temporären Ende der Kaufwelle und einer Korrektur bis 1.940 und 1.920 USD. (06.08.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



