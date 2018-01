Die Bullen könnten nun erstmal die 1.313 USD antesten. Sollte diese direkt gebrochen werden, könne es zu den Zielen 1.321,5 und 1.326 USD weiter hoch gehen. Alternativ werde auch noch die Unterseite der Zone bei 1.306 USD getestet. Unter 1.305,2 USD müssten die Bullen aufpassen, dass die Bären nicht übernehmen würden.



Die Bären könnten die 1.313 USD nutzen, um antizyklisch in den Markt zu gelangen. Unter der 1.305,2 USD seien dann die Ziele 1.299, 1.297,7, 1.295, 1.293 und 1.291 USD in Reichweite.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 1.313 und 1.321,5/26 USD



Unterstützungen: 1.306,8/06/05,2, 1.299/97,7/95/93/91, 1.288,9/86,8/85,4/83,5/82 und 1.279,2/78/73 USD



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1.313 (1.321,5) bis 1.306 (1.295) USD sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.01.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Die Bullen haben es am 22.12. beim Gold geschafft, die Flagge bullisch zu brechen, konnten dann die Ziele jedoch nicht ganz erreichen, so die Experten von "day-trading-live.de".Seit dem Break gehe es sehr konstant aufwärts.Chartcheck:Das Hoch an der 1.299 USD habe rausgenommen werden können und damit sei die Korrektur möglicherweise beendet. Momentan befinde sich das Metall in der Widerstandzone zwischen 1.306 und 1.313 USD.