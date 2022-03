Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch über 1.920 USD haben die Bullen bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in der letzten Woche den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 2.074 USD neutralisiert und direkt auch die nächsthöhere Kurshürde bei 1.973 USD erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei ein scharfer Abverkauf gefolgt, der allerdings bei 1.875 USD beendet worden sei und in eine neue Minirally übergegangen sei. Diese habe erneut über die kleine Hürde bei 1.940 USD geführt, habe dann jedoch an Schwung verloren und drohe so in eine zweite Korrekturwelle überzugehen.



Kurzfristig könnte Gold die kleine Gegenbewegung erneut bis 1.920 und 1.900 USD fortsetzen. Dort sollten aber die Bullen aktiv werden, den Bereich um 1.940 USD hinter sich lassen und die Hürde bei 1.973 USD ansteuern. Bei einem Ausbruch über den Widerstand wäre mit einer Kaufwelle bis 2.015 USD zu rechnen. Abgaben unter 1.900 USD könnten die Rallyphase dagegen unterbrechen und für eine Korrektur bis 1.875 USD sorgen. Hier wäre ein weiterer Anstieg zu erwarten. Sollte es aber auch zu einem Bruch dieser Unterstützung kommen, müsste man sich auf Verluste bis 1.833 USD einstellen. (03.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



