Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Mai setzte sich beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) eine dynamische Aufwärtsbewegung in Gang, die den Kurs des Edelmetalls über das bisherige Jahreshoch bei 1.346 USD und den Widerstand bei 1.391 USD antrieb, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze habe die Kaufwelle das Ziel- und Widerstandsgebiet um 1.433 USD erreicht. Dort bilde sich seit Ende Juni eine große, sich dreiecksförmig zuspitzende Konsolidierung aus. Deren Unterseite bei 1.391 USD sei zuletzt wieder von den Bullen zum Einstieg genutzt worden.



Um jetzt einen bullischen Ausbruch aus der Formation vollziehen zu können, müsse der Goldpreis über 1.433 USD und das kurzfristige Kursziel bei 1.444 USD ansteigen. Sollte dies nicht gelingen und der Wert erneut unter 1.391 USD einbrechen, könnte das Dreieck eine Topbildungsformation darstellen. In diesem Fall käme es zu einem Abverkauf bis 1.366 USD und darunter bis 1.346 und 1.326 USD. Erst dort wäre mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Breche das Edelmetall dagegen auch über 1.444 USD aus, wäre die Fortsetzung der Rally bis 1.465 USD und darüber bis 1.487 USD zu erwarten. (15.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



