Paris (www.aktiencheck.de) - Übergeordnet gesehen war der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) von einem Doppeltop bei 1.965 USD bis an die wichtige Ziel- und Unterstützungsmarke bei 1.670 USD abgestürzt, ehe dort eine Erholung bis an die Hürde bei 1.720 USD einsetzte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Noch in der vergangenen Woche sei der kleine Anstieg schon an der Hürde bei 1.740 USD wieder abgebremst und der Wert bis 1.700 USD gedrückt worden. Doch mit der Verteidigung der Haltemarke hätten die Bullen bei Gold offensichtlich neue Kraft geschöpft, denn gestern sei der Anstieg über die Hürden bei 1.740 und 1.747 USD gelungen.



Zwar habe der Goldpreis damit zwei wichtige kurzfristige Hürden genommen, die Wucht vergangener Tage lasse er trotzdem vermissen. Doch solange der Wert jetzt über 1.735 USD verbleibe, könne sich die Erholung zumindest bis 1.760 und 1.764 USD fortsetzen. Hier hätten die Bären wieder Gelegenheit, den Abwärtstrend fortzusetzen. Sollte Gold dagegen auch diese Hürden nehmen, wäre ein Anstieg bis 1.785 und darüber 1.795 USD denkbar. Schon unter 1.735 USD müsste man sich dagegen auf ein kurzzeitiges Ende der Erholung und eine Korrektur bis 1.720 USD einstellen. Werde dort nicht der nächste Kaufimpuls gestartet, dürfte bereits ein Einbruch bis 1.700 USD folgen. (18.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



