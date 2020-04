Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Erreichen des übergeordneten Widerstands bei 1.695 USD endete die steile Rallyphase beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Anfang März schlagartig und wurde von einer starken Verkaufswelle abgelöst, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die bei 1.645 USD begonnene Korrektur könnte Gold in den nächsten Tagen in einer volatilen Abwärtsbewegung bis an die 1.554-USD-Marke drücken. Dort dürfte der nächste Anstieg einsetzen, der bei einem Ausbruch über 1.615 USD direkt an das Zwischenhoch bei 1.645 USD führen dürfte. Darüber wäre der Weg bis 1.695 und 1.703 USD frei. Sogar ein temporärer Anstieg bis 1.760 USD wäre dann möglich. Setze der Wert jedoch unter 1.554 USD zurück, sollte man sich auf eine Korrekturausweitung bis 1.516 USD und darunter bis 1.452 USD einstellen. (02.04.2020/ac/a/m)