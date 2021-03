Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch auf EUR-Basis befindet sich der Goldpreis seit August vergangenen Jahres im Korrekturmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Konsolidierung seit dem Allzeithoch bei 1.758 EUR liefere derzeit ein Lehrbuchbeispiel für ein sog. Fibonacci-Cluster aus zwei verschiedenen Retracements. So teste das Edelmetall gerade die alten Ausbruchsmarken bei rund 1.400 EUR. Auf diesem Niveau falle zudem die 38,2%-Korrektur des Aufwärtsimpulses seit Dezember 2013 (1.418 EUR) mit dem 23,6%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit Ende des vergangenen Jahrtausends (1.399 EUR) zusammen. Per Saldo entstehe hier also eine Mehrfachunterstützung, die es zukünftig nicht mehr zu unterschreiten gelte. Möglicherweise stelle die diskutierte Bastion sogar eine idealtypische Basis für neue Kursavancen des Goldpreises in EUR dar. Aus charttechnischer Sicht schlage das Pendel zugunsten der Bullen aus, wenn der Korrekturtrend seit August 2020 (akt. bei 1.536 EUR) gebrochen werde. Im Ausbruchsfall könne die gesamte Verschnaufpause der letzten Monate als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Perspektivisch dürfte das Edelmetall in EUR dann sogar das eingangs erwähnte Rekordhoch wieder anpeilen. (26.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



