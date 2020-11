Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zwischen Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden herrscht nach wie vor eine Kopf-an-Kopf-Rennen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) sei in einer ersten Reaktion eingeknickt, auch die Futures bei den Aktienindices hätten nachgegeben. Doch sowohl Gold auch Futures hätten sich mittlerweile erholt. Der Dollar, der zunächst nach oben geschossen sei, habe mittlerweile auch einen Teil seiner Gewinne wieder abgeben müssen. Die nächsten Stunden dürften aber volatil bleiben. Für Goldanleger scheine aber zunächst einmal eine Wiederholung des Szenarios von 2016 aus der Welt zu sein. Damals sei der Goldpreis nach dem Sieg von Donald Trump zunächst nach oben geklettert, sei dann aber an einem wichtigen Widerstand abgeprallt und habe anschließend zu einer mehrwöchigen Talfahrt angesetzt. Für ein solches Szenario hätte der Goldpreis heute in Richtung 1.940 Dollar steigen müssen - das sei aktuell der Schlüsselwiderstand. Aber im Moment scheine der Goldpreis eher richtungslos vor sich hinzutendieren. Die große Frage an den Finanzmärkten scheine aktuell weniger zu sein: Wer werde der nächste Präsident? Sondern vielmehr: Wie rasch könne es nach einem so knappen Wahlausgang ein neues Stimuli-Programm für die US-Wirtschaft geben?Wie bereits mehrfach an dieser Stelle geschrieben: Für Gold dürfte es wenig Unterschied machen, wer am Ende im Weißen Haus sitze. Keiner der beiden Kandidaten könne die Rahmenbedingungen ändern. Die Zinsen würden niedrig bleiben und die Geldschwemme werde weitergehen. Die Stimuli der Demokraten wären wohl höhere als die der Republikaner. Doch beide möchten die ultralockere Geldpolitik fortführen. Daher sollte Gold aus fundamentaler Sicht in den kommenden Wochen den Aufwärtstrend wiederaufnehmen. (04.11.2020/ac/a/m)